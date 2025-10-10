Dumfries | Con la Roma partita difficile ma bisogna vincere

Tutti fermi per la sosta Nazionali, utile a Gasperini per riordinare le idee della sua Roma, primatista della Serie A, e riportare in forma elementi fondamentali della squadra come i vari Dybala, Bailey e Wesley. In giro per il mondo si gioca, e tra le tante ieri sera anche un Olanda che ha rifilato un facile 0-4 alla mal capitata Malta. Negli Orange non figura Zirkzee, possibile obiettivo di mercato dei giallorossi a gennaio, mentre un elemento fondante della squadra è sicuramente Denzel Dumfries, ormai uno degli esterni più apprezzati nel panorama europeo. Dopo la pausa farà visita con la sua Inter proprio alla Roma, in un’ Olimpico che si prospetta infuocato per quello che è forse il primo vero test di maturità dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

