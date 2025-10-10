Dumfries | Cambio con la Cremonese? Vi spiego la mia reazione Ecco il mio ruolo preferito

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Denzel Dumfries ha parlato a Sport Mediaset dopo la gara tra Malta e Olanda, terminata 0-4. REAZIONE AL CAMBIO CONTRO LA CREMONESE – La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c’era l’emozione. però adesso guardiamo in avanti che c’è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries cambio con la cremonese vi spiego la mia reazione ecco il mio ruolo preferito

© Internews24.com - Dumfries: «Cambio con la Cremonese? Vi spiego la mia reazione. Ecco il mio ruolo preferito»

In questa notizia si parla di: dumfries - cambio

Dumfries Inter, l’olandese è una furia dopo il cambio! Il retroscena sulla sua uscita dal campo. Ecco cosa è successo

Tuttosport – “Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo. Inter dominante contro la Cremonese”

Dumfries Inter, è lui l’unica nota negativa per Chivu contro la Cremonese: il retroscena dopo il cambio

dumfries cambio cremonese spiegoInter, Dumfries: “Incazzato per il cambio con la Cremonese? Vi spiego perché. Con la Roma…” - Le parole dell'esterno nerazzurro a margine dell'ultima gara disputata con l'Olanda in cui ha sfornato anche un assist ... Si legge su msn.com

dumfries cambio cremonese spiegoDumfries: "Cambio con la Cremonese? Normale l'incazzatura. Difficile contro la Roma, ma..." - Denzel Dumfries parla ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita vinta dall'Olanda contro Malta, 4- fcinternews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Cambio Cremonese Spiego