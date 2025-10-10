Dumfries | Cambio con la Cremonese? Vi spiego la mia reazione Ecco il mio ruolo preferito

Inter News 24 Le parole di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Denzel Dumfries ha parlato a Sport Mediaset dopo la gara tra Malta e Olanda, terminata 0-4. REAZIONE AL CAMBIO CONTRO LA CREMONESE – La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c’era l’emozione. però adesso guardiamo in avanti che c’è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Se (dopo la sosta) inizia un ciclo di partite difficili? Sì, sì, è così. 🔗 Leggi su Internews24.com

