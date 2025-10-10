Due violente risse nel centro storico di Paternò due persone ferite | indagano i carabinieri

Due risse in poco più di un'ora, nel cuore del centro storico. È il bilancio di una serata di violenza a Paternò, che ha lasciato a terra feriti e ha richiesto l'intervento di forze dell'ordine e sanitari. Lo riportano i colleghi di 95047.it.Il primo episodio è avvenuto in piazza San Francesco di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it