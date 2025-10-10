Due ragazzi pestati selvaggiamente da una baby-gang a Torino Vanchiglia | calci e pugni a scopo di rapina

Nella notte di domenica 5 ottobre 2025 due ragazzi 18enni sono stati aggrediti e selvaggiamente picchiati da una baby-gang composta da diverse persone leggermente più giovani, che hanno agito a scopo di rapina, in piazza Santa Giulia a Torino. Inizialmente erano in tre, ma quando ha visto che le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it