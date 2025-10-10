Due prime serate in una settimana? La Notte nel Cuore raddoppia e cambia le carte

Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: La Notte nel Cuore, la soap turca che ha conquistato il pubblico della prima serata, raddoppia gli appuntamenti settimanali. Una mossa inaspettata che arriva a pochi giorni dal precedente cambio di giorno, e che conferma quanto Mediaset voglia puntare forte su una delle sue serie più discusse e seguite. L’obiettivo è chiaro: sfruttare al massimo il successo della produzione e spiazzare la concorrenza con una doppia dose di emozioni. Secondo il nuovo piano editoriale, la serie non andrà più in onda solo nella consueta serata della domenica, ma avrà un secondo episodio in settimana, previsto per il martedì sera, in sostituzione di un titolo di fiction italiana inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it