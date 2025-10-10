Due passi sono fiaba surreale e poetica sulla psicopatologia della vita di coppia

10 ott 2025

Due personaggi che sembrano usciti da un fumetto sono i simpatici protagonisti della delicata fiaba teatrale “Due Passi Sono”. Vittime delle loro buffe nevrosi, Cri e Pe dialogano senza capirsi, viaggiando ironicamente su piani paralleli, nell’angusto spazio di coppia che li rende goffi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

