Due parcheggiatori abusivi nel parcheggio del centro commerciale | sanzioni e denuncia
BRINDISI - Due persone sono state sorprese, identificare e poi sanzionate mentre esercitavano, senza autorizzazione, l'attività di posteggiatore o guardamacchine nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Ad intervenire, lo scorso 5 ottobre, i carabinieri del Nucleo operativo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
