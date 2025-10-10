Due parcheggiatori abusivi nel parcheggio del centro commerciale | sanzioni e denuncia

BRINDISI - Due persone sono state sorprese, identificare e poi sanzionate mentre esercitavano, senza autorizzazione, l'attività di posteggiatore o guardamacchine nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Ad intervenire, lo scorso 5 ottobre, i carabinieri del Nucleo operativo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it