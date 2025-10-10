Due morti in dodici ore a San Vittore | il carcere che muore di carcere
Due detenuti morti in dodici ore. A San Vittore, dove ogni metro quadro è una resa quotidiana, il carcere ha inghiottito altri due uomini. Il primo, un cinquantunenne marocchino, è deceduto al Policlinico di Milano dopo un forte malore. Il secondo, peruviano, è crollato in cella all’alba di ieri, intorno alle 7.30: sospetta emorragia gastrica, tentativi di rianimazione inutili. Entrambi erano rinchiusi in reparti diversi. Le autopsie chiariranno le cause, ma la cronaca si somma a una statistica che non sorprende più nessuno. Nei giorni precedenti altri due detenuti si erano sentiti male. Per prudenza la direzione ha limitato l’accesso degli operatori esterni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
