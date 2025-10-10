Due milioni di dollari per un bug | Apple aumenta i bounty di sicurezza
L'azienda di Cupertino alza i massimali per gli hacker "buoni" che svelano le falle su iOS e le altre piattaforme della Mela. Un obiettivo che, dicono da Cupertino, sarà sempre più difficile grazie alle novità introdotte sui chip dei nuovi iPhone. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Due milioni di dollari per un bug: Apple aumenta i bounty di sicurezza - L'azienda di Cupertino alza i massimali per gli hacker "buoni" che svelano le falle su iOS e le altre piattaforme della Mela. Segnala repubblica.it
Nel 2021 Google ha pagato 8,7 milioni di dollari per i bug - Google ha snocciolato le cifre del Vulnerability Reward Programs 2021: versati 8,7 milioni di dollari, con un massimo di 157 mila per un bug di Android. Da punto-informatico.it