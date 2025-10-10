Due giovani detenuti morti al carcere di San Vittore ipotesi intossicazione da droga | altri tre ricoverati

Tra ieri sera e questa mattina sono morti due giovani detenuti al carcere di San Vittore di Milano. Altri tre sono ricoverati in ospedale. "Sono già iniziati gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto", ha spiegato a Fanpage.it il garante dei detenuti del comune di Milano, Luigi Pagano. "L'ipotesi è che possa esistere un filo conduttore tra i decessi e i ricoveri". Tra questi, anche l'intossicazione da droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it