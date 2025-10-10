Una seconda potente scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso il sud delle Filippine, circa 10 ore dopo il sisma principale di 7.4. Lo riferiscono l'USGS e i media locali e internazionali, alcuni dei quali danno contro di almeno un morto. L’allarme tsunami non è stato ancora tolto. La seconda scossa è avvenuta alle 19.12 locali, le 13.12 italiane, sempre al largo nella parte orientale dell’isola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due forti scosse di terremoto nelle Filippine, magnitudo 7.4 e 6.9: almeno un morto