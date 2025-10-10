Due detenuti muoiono d’infarto altri accusano malori Perquisizioni in corso al carcere di San Vittore a Milano
Perquisizione straordinaria nel carcere milanese di San Vittore, dopo che nelle ultime ore due detenuti sono morti per arresto cardiaco e altri due o tre hanno accusato malessere e sono stati prontamente assistiti. Gli accertamenti riguardano una ispezione sanitaria e sono ancora in corso. I decessi, avvenuti all’interno della struttura, sarebbero causati da overdose o assimilazione di sostanza stupefacente, si ipotizza cocaina tagliata male. Sostanze che comunque all’interno del carcere non possono entrare. (in aggiornamento) L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
