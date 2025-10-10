Due bombe trovate tra i rifiuti allarme alle Pianazze
La Spezia, 10 ottobre 2025 – Un pericolo scampato. Sì, perché quelle bombe risalenti al secondo conflitto mondiale trovate in mezzo alla plastica durante le operazioni di cernita e controllo dei materiali dai dipendenti di Specchia Service, a distanza di oltre ottanta anni avrebbero potuto ancora esplodere. Due gli ordigni trovati a distanza di quasi ventiquattro ore all’interno dello stabilimento delle Pianazze. Il primo allarme è scattato ieri mattina all’alba, ma il grosso proiettile da 45 millimetri, lungo più di settanta centimetri, era stato scoperto già la sera prima da alcuni dipendenti dell’azienda che erano impegnati nelle consuete attività su un carico di materie plastiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
