Due auto a fuoco nella notte in via Isonzo

Due auto sono andate a fuoco nella notte a Latina. E' accaduto a pochi metri dal distributore Eni che si trova lungo via Isonzo. I veicoli dati alle fiamme sono un Doblò Fiat e una Bmw parcheggiati accanto. Dopo l'allarme dei residenti è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha domato.