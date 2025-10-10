Due auto a fuoco nella notte in via Isonzo
Due auto sono andate a fuoco nella notte a Latina. E' accaduto a pochi metri dal distributore Eni che si trova lungo via Isonzo. I veicoli dati alle fiamme sono un Doblò Fiat e una Bmw parcheggiati accanto. Dopo l'allarme dei residenti è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che ha domato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
