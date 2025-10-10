Due anziane investite a Quarto Oggiaro | una è in fin di vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in via Aldini. Momenti di grande dramma ieri mattina a Quarto Oggiaro, dove due donne di 86 e 84 anni sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada. Alla guida della vettura c’era una 79enne, che, dopo l’impatto, si è subito fermata per prestare i primi soccorsi, rendendosi conto con sgomento che le vittime erano sue quasi coetanee. L’incidente è avvenuto in via Antonio Aldini. Le due anziane, amiche di lunga data, stavano attraversando a braccetto e si sostenevano a vicenda. Purtroppo, però, non si trovavano sulle strisce pedonali, che si trovano alcuni metri più avanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due anziane investite a Quarto Oggiaro: una è in fin di vita

In questa notizia si parla di: anziane - investite

Attraversano le strisce tenendosi a braccetto, anziane amiche investite da una 79enne: una è grave

1 ottobre – Giornata Internazionale delle Persone Anziane Oggi celebriamo la saggezza, l’esperienza e il valore che gli anziani portano nella nostra società. Sono custodi di memorie, tradizioni e insegnamenti che arricchiscono le generazioni future. Prende - facebook.com Vai su Facebook

Investe in auto due donne di 84 e 86 anni. Lei ne ha 79 - Al momento dell'investimento, avvenuto in via Antonio Aldini, le due amiche erano a braccetto e si sostenevano l'una con l'altra per oltrepassare la carreggiata ... Come scrive msn.com

Anziana travolge in auto due ottantenni sulle strisce: una è grave. «Attraversavano la strada a braccetto» - Erano a braccetto, attraversavano via Aldini sulle strisce pedonali, quando un’auto le ha travolte. Riporta leggo.it