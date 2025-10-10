Due anfore romane sequestrate dai carabinieri tornano ad Anzio

Sequestrate dopo essere finite in un traffico illecito di beni archeologici tornano a casa ad Anzio, a disposizione di tutti. I carabinieri della compagnia neroniana hanno consegnato due anfore di epoca romana alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: anfore - romane

Tesori del mare di Anzio: due anfore romane rinascono dopo secoli

Tesori del mare di Anzio: due anfore romane rinascono dopo secoli https://ilfaroonline.it/2025/10/10/tesori-del-mare-di-anzio-due-anfore-romane-rinascono-dopo-secoli/620287/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Anzio, sequestrate due anfore romane dai Carabinieri: saranno esposte in Comune - Le anfore, recuperate dai Carabinieri e affidate alla Soprintendenza, saranno restaurate ed esposte nella sala consiliare di Anzio ... Come scrive rainews.it

Anfore romane sequestrate dai carabinieri, torneranno a Anzio - I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno consegnato due anfore di epoca romana alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma. Lo riporta msn.com