Drogata e violentata durante un festino poi legata e abbandonata in strada | arrestati due uomini
Priva di sensi, con mani e piedi legati e abbandonata lungo una strada secondaria di Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia: sono queste le condizioni in cui è stata trovata una donna di 47 anni, di origini brasiliane, all'alba dell'11 settembre. A rinvenirla sono stati dei passanti che. 🔗 Leggi su Today.it
