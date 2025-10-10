Drogata e violentata durante un festino poi legata e abbandonata in strada | arrestati due uomini

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Priva di sensi, con mani e piedi legati e abbandonata lungo una strada secondaria di Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia: sono queste le condizioni in cui è stata trovata una donna di 47 anni, di origini brasiliane, all'alba dell'11 settembre. A rinvenirla sono stati dei passanti che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

