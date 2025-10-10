Droga maxi-sequestro e accuse pesanti | il 38enne si avvale della facoltà di non rispondere

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza, presso il carcere di Bellizzi Irpino, l’arresto di Silvestro D’Agostino, 38 anni, di Santa Lucia di Serino, fermato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Avellino con l’accusa di produzione, traffico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droga - sequestro

Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia

Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera

A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne

droga maxi sequestro accuseMaxi sequestro a Santa Lucia di Serino : 300 chili tra coca, hashish e metanfetamine nascosti nella valigia - Uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. Scrive ilmattino.it

droga maxi sequestro accuseBusto Arsizio, maxi sequestro di hashish da 180 chili: corriere della droga marocchino in manette - Operazione del commissariato e della questura: fermato un marocchino, considerato un semplice anello di una rete internazionale ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Maxi Sequestro Accuse