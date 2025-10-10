Dramma Leclerc cacciato via dalla Ferrari | Verstappen a Maranello
Qualcosa si continua a muovere in casa Ferrari, non in positivo. L’unica opzione per riprendersi sembra un turnover completo, che includerebbe anche Charles Leclerc. Sono state scritte tante di quelle righe quest’anno sulla brutta stagione di Ferrari in Formula 1 che sarebbe ripetitivo aggiungere qualsiasi altra cosa. I risultati del resto, le fredde statistiche ed i numeri matematici che non mentono, parlano da soli. Svanito il sogno di vincere almeno il Titolo Costruttori che è saldamente in mano a McLaren, il team rosso si è visto pure superare da Mercedes come ennesima beffa. Del Titolo Piloti quest’anno neanche a palarne: il quinto e sesto posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton potrebbero diventare facilmente un settimo ed ottavo piazzamento, se Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda, i due grandi “rookie” dei team Red Bull e Mercedes mostrassero maggiore continuità. 🔗 Leggi su Sportface.it
