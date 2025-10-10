Dramma a Castelcucco | il consigliere comunale Matteo Forner muore schiacciato nella pressa

Una tragedia sul lavoro sconvolge Castelcucco. Un’intera comunità è sotto shock per la morte di Matteo Forner, 44 anni, rimasto schiacciato in una pressa all’interno dell’azienda agricola di famiglia “ Pat del Colmel ” a Castelcucco, in provincia di Treviso. L’ incidente è avvenuto venerdì 10 ottobre, intorno alle 19:45, in via Costeselle, mentre l’uomo stava svolgendo alcune operazioni di pulizia del macchinario utilizzato per torchiare l’uva. Secondo una prima ricostruzione, la pressa si sarebbe azionata improvvisamente, intrappolando il collo dell’uomo e impedendogli ogni possibilità di salvezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dramma a Castelcucco: il consigliere comunale Matteo Forner muore schiacciato nella pressa

In questa notizia si parla di: dramma - castelcucco

