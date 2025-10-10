Dracula The Ugly Stepsister Ben - Rabbia animale | il programma delle notti horror di Lucca Comics & Games

Tante anteprime, titoli da riscoprire, incontri e ospiti d'eccezione per le notti horror di Lucca Comics & Games 2025, con un programma da brividi tutto da scoprire. Uno spazio speciale dedicato all'orrore al Lucca Comics & Games 2025. Si tratta delle Notti Horror, appuntamento di culto per gli appassionati che, dal 29 ottobre al 1 novembre, potranno gustarsi anteprime, incontri, ospiti visioni e re-visioni di classici immortali. Tra le anteprime più attese si segnala il 29 ottobre Dracula - L'amore perduto di Luc Besson, che verrà introdotto dallo stesso regista in compagnia dell'attrice Matilda de Angelis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

