Dpp luci e ombre del nuovo documento strategico della Difesa L’analisi del gen Camporini
In questi giorni le Camere hanno ricevuto il nuovo Documento programmatico pluriennale (Dpp) della Difesa 2025-2027. La pubblicazione del documento, prodotto dal ministero della Difesa, rappresenta un appuntamento annuale di grande importanza per analizzare le priorità strategiche del Paese, soprattutto in assenza di una vera e propria Strategia di sicurezza nazionale. Dalle previsioni di spesa per le singole Forze armate alle principali priorità per adeguare lo strumento militare, Airpress ha analizzato il documento con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa. Generale, che impressione le ha lasciato questo Dpp nel suo insieme? Devo dire che non mi soddisfa completamente. 🔗 Leggi su Formiche.net
