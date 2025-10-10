Dove vedere in tv Paolini-Gauff WTA Wuhan 2025 | orario semifinale programma streaming

Jasmine Paolini non vuole fermarsi e, dopo aver sconfitto nell’ordine Yue Yuan, Clara Tauson e la n.2 al mondo Iga Swiatek, affronterà Coco Gauff nella mattinata italiana di sabato 11 ottobre in occasione della prima semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2025. A confronto la numero 8 e la numero 3 del ranking, che scenderanno in campo non prima delle ore 11.00 (al termine di un doppio). La 29enne toscana ha tutte le carte in regola per raggiungere l’ultimo atto, potendo contare su un bilancio favorevole (3-2) negli scontri diretti con Gauff e soprattutto cavalcando una striscia di tre successi consecutivi in stagione: 6-4 6-3 nei quarti a Stoccarda e 6-4 6-2 in finale a Roma sulla terra, ma anche in rimonta 2-6 6-4 6-3 a Cincinnati sul cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Gauff, WTA Wuhan 2025: orario semifinale, programma, streaming

