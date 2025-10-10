Dove vedere in tv Norvegia-Israele Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario canale streaming

L’Italia occupa il secondo posto nella classifica del gruppo I nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. La nostra Nazionale ha perso la partita d’esordio contro la Norvegia e ha poi vinto le successive sfide contro Moldavia, Israele ed Estonia, assestandosi a quota 9 punti. Gli azzurri sono all’inseguimento della Norvegia, che svetta con 15 punti all’attivo (gli scandinavi conducono a punteggio pieno, hanno disputato un incontro in più). Soltanto le prime classificate dei dodici gruppi si meriteranno il pass diretto per la rassegna iridata, mentre le seconde disputeranno un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre tagliandi per l’evento del prossimo anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

