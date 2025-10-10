Oggi, venerdì 10 ottobre (ore 18.15), torna la Nazionale italiana di calcio U21. Gli azzurrini affronteranno il terzo impegno della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2027. Sul rettangolo verde dello stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, ci sarà lo scontro con la Svezia e si andrà a caccia del successo. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA U21 DALLE 18.15 La formazione di Silvio Baldini ha centrato l’obiettivo nelle prime due partite del proprio raggruppamento: essere a quota a 6 punti. Vittoriosi in rimonta 2-1 contro il Montenegro, gli azzurrini si sono imposti di misura nella trasferta in Macedonia del Nord grazie al gol di Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming