Dove vedere in tv i Mondiali gravel 2025 | orari programma canale streaming

Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre andrà in scena la quarta edizione dei Campionati Mondiali gravel sotto l’egida dell’UCI. La rassegna iridata si terrà questo weekend nella regione neerlandese del Limburgo meridionale (Zuid-Limburg), con le due gare élite che prenderanno il via da Beek e termineranno a Maastricht, capitale del Limburgo. Si preannuncia grande spettacolo sugli sterrati dei Paesi Bassi, anche grazie alla presenza di alcuni campioni straordinari del ciclismo moderno tra cui l’eclettico britannico Thomas Pidcock (all’indomani del Lombardia) ed il formidabile velocista belga Tim Merlier in campo maschile oltre alle fenomenali padrone di casa oranje Marianne Vos (detentrice del titolo) e Lorena Wiebes sul versante femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

