Dove la meccanica incontra il futuro | a Piacenza Expo arriva Metal Materia

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centoventidue espositori provenienti da tutta Italia, oltre diecimila metri quadrati di superficie espositiva e diciotto momenti di approfondimento tematico tra convegni, seminari e work-shop. Sono i numeri della prima edizione di Metal Materia, Salone Pmi della metalmeccanica e della metallurgia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

