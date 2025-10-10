Dove la meccanica incontra il futuro | a Piacenza Expo arriva Metal Materia

Centoventidue espositori provenienti da tutta Italia, oltre diecimila metri quadrati di superficie espositiva e diciotto momenti di approfondimento tematico tra convegni, seminari e work-shop. Sono i numeri della prima edizione di Metal Materia, Salone Pmi della metalmeccanica e della metallurgia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it