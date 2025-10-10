Dove Cameron & Damiano David foto e dolci dediche per due anni d’amore | Piango di gioia

Dove Cameron e Damiano David tagliano il traguardo di due anni d’amore, e la cantante americana, 29 anni, ha voluto celebrarli con una carrellata di foto e una tenera dedica per il frontman dei Maneskin, in queste settimane impegnato con il suo primo tour mondiale da solista. La dedica di Dove Cameron a Damiano David. «I due anni migliori della mia vita. Mi commuovo almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella con te. Ti amo in un modo che le parole non potrebbero mai esprimere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio», ha scritto Dove su Instagram, lasciando in italiano l’ultima frase. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dove Cameron & Damiano David, foto e dolci dediche per due anni d’amore: «Piango di gioia»

