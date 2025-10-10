Double Dragon Trilogy è GRATIS questa settimana sull’Epic Games Store per Mobile

Fino al 16 ottobre 2025, puoi scaricare gratuitamente Double Dragon Trilogy sull’app mobile dell’Epic Games Store per Android in tutto il mondo e per iOS nell’Unione Europea. Nota: Potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Rivivi i Classici Arcade sul Tuo Telefono. Se hai un debole per i classici senza tempo o se vuoi scoprire i giochi che hanno definito il genere picchiaduro a scorrimento, questa è un’opportunità da non perdere. Double Dragon Trilogy, pubblicato da DotEmu, è un’unica app che riunisce tre capisaldi dell’epoca d’oro delle sale giochi. La trilogia include: L’originale Double Dragon (1987). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

