Doppio arresto dalla polizia di Firenze per i furti nelle auto

FIRENZE – . Nella serata di mercoledì (8 ottobre) le volanti di via Zara, sono intervenute in via Bausi per la segnalazione di un furto in atto ai danni di un’autovettura in sosta. A dare l’allarme una residente che, dopo aver udito un rumore sordo, si è sporta dalla finestra della propria abitazione sorprendendo un uomo all’interno di un’autovettura che rovistava. Rimanendo in contatto con la locale sala operativa ha fornito maggiori descrizioni dell’uomo riferendo dei suoi movimenti. Giunte sul posto, le volanti hanno notato e rintracciato un soggetto, corrispondente alla descrizione della richiedente, che alla vista dei poliziotti ha tentato invano di afferrare una borsa dall’auto danneggiata e di nascondersi dietro i cespugli del parco retrostante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it