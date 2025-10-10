Doppia mamma | la Cedu stronca la Consulta

Laverita.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia non violò le prerogative di un minore annullando, nel 2018, l’iscrizione della madre «intenzionale». Le nostre toghe, invece, interpretando a modo loro la Costituzione, ne impongono il riconoscimento. 🔗 Leggi su Laverita.info

doppia mamma la cedu stronca la consulta

© Laverita.info - Doppia mamma: la Cedu stronca la Consulta

In questa notizia si parla di: doppia - mamma

ASCOLTI TV 7 OTTOBRE 2025: VOLA MONTALBANO (20,3%), CHIUDE BUONGIORNO MAMMA (16,2%), FLORIS (9,8%) DOPPIA BERLINGUER (4,8%), X FACTOR (5,9%)

doppia mamma cedu stroncaLa Cedu assolve l'Italia. "Legittimo cancellare la doppia mamma" - La Corte europea dei diritti (mantenendo il rigore già adottato nel 2023 in un altro caso del Padovano) affonda in ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doppia Mamma Cedu Stronca