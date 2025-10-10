Doppia mamma | la Cedu stronca la Consulta
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia non violò le prerogative di un minore annullando, nel 2018, l’iscrizione della madre «intenzionale». Le nostre toghe, invece, interpretando a modo loro la Costituzione, ne impongono il riconoscimento. 🔗 Leggi su Laverita.info
La Cedu assolve l'Italia. "Legittimo cancellare la doppia mamma" - La Corte europea dei diritti (mantenendo il rigore già adottato nel 2023 in un altro caso del Padovano) affonda in ... Da msn.com