Dopo la mazzata dei dazi americani Berlino ha un nuovo cliente | Putin
Crolla l’export tedesco verso gli Stati Uniti, cresce quello verso la Russia. In cifre assolute non c’è paragone, ma il segnale politico è esplosivo. Resta la grana gas: con gli stoccaggi ai minimi si teme un inverno da incubo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Oro, mazzata-bis dopo i dazi Usa. Imposta blocca il mercato turco, Giordini: “Siamo in emergenza”
“È colpa vostra”. Sinner, mazzata durissima dopo il malore: l’accusa è davvero pesante
“È colpa vostra”: Sinner, la mazzata durissima dopo il malore
Una mazzata senza precedenti per il giovane talento italiano che vede già fermarsi la sua avventura in Premier League. Giovanni Leoni sarà costretto a star fuori quasi un anno dopo il terribile infortunio - facebook.com Vai su Facebook
Dazi record sulla pasta, dagli Usa altra tegola sull’agroalimentare italiano. Cosa (e chi) c’è dietro l’indagine - La Molisana e Garofalo nel mirino, ma le aziende contestano le accuse. Secondo ilfattoquotidiano.it
Rummo: “Ingiusti i dazi Usa al 107% sulla pasta. I produttori americani vendono alla metà di noi” - Il numero uno del pastificio: “Non c’è dumping e dobbiamo subire una decisione basata sui dati forniti da altre aziende”, cioè Garofalo e La Molisana ... Si legge su repubblica.it