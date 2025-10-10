Dopo la mazzata dei dazi americani Berlino ha un nuovo cliente | Putin

Laverita.info | 10 ott 2025

Crolla l’export tedesco verso gli Stati Uniti, cresce quello verso la Russia. In cifre assolute non c’è paragone, ma il segnale politico è esplosivo. Resta la grana gas: con gli stoccaggi ai minimi si teme un inverno da incubo. 🔗 Leggi su Laverita.info

