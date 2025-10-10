Dopo il sequestro i 50kg di porcini verranno mangiati dai più bisognosi

10 ott 2025

Vendevano funghi senza regolare permesso. Motivo per il quale tre ambulanti del mercato di Bovisio Masciago si sono visti sequestrare 50kg di porcini ed elevare una multa di 344 euro ciascuno.Il fatto è successo nella giornata di mercoledì 8 ottobre, a seguito dei controlli effettuati dalla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

