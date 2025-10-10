Donne sempre più precarie Lecco ultima in Lombardia nell’occupazione femminile
Lavorare in provincia di Lecco non è un lavoro per donne. Sono meno, hanno i contratti peggiori e guadagnano peggio dei colleghi maschi. Emerge dal rapporto biennale sull’ Occupazione femminile e maschile nelle imprese lombarde con più di 50 dipendenti. Sugli oltre 100mila lecchesi che hanno un’occupazione, intanto meno del 40% sono donne: è la peggior percentuale regionale. Solo nel settore impiegatizio, le impiegate sono più degli impiegati, ma di poco. Tra manager, dirigenti e quadri, quindi le posizioni più ambite perché meglio retribuite, solo 4 posti su 10 sono affidati a donne. Molto poche pure le operaie: meno del 30% di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
