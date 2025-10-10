ABBONATI A DAYITALIANEWS All’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato eseguito un espianto di cuore, fegato e reni. La donatrice, una donna di 65 anni della provincia di Latina, è deceduta a causa di emorragia cerebrale massiva da rottura di aneurisma. Il prelievo, effettuato con il consenso dei familiari, consentirà di aiutare un paziente di Bari in attesa di trapianto di cuore e due pazienti a Roma: il fegato è destinato all’ Umberto I, mentre i reni andranno al Policlinico Gemelli. Intervento notturno e team multidisciplinare. L’operazione, svolta nel cuore della notte, è stata realizzata da un’ équipe multidisciplinare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna di 65 anni muore al Goretti di Latina, la famiglia autorizza l’espianto: donati cuore, fegato e reni