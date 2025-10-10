donna costretta a prostituirsi arrestato 63enne

Tarantini Time Quotidiano Nella nottata del 10 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Palagiano, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Massafra, hanno arrestato un uomo di 63 anni, residente del posto e già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile di induzione e sfruttamento della prostituzione, minacce, atti persecutori ed estorsione ai danni di una donna residente nello stesso comune. L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima – una donna di 50 anni – ha consentito di accertare che l’indagato, sin dal 2019, avrebbe indotto la stessa all’esercizio della prostituzione, favorendo l’attività mediante accompagnamenti nei luoghi di incontro con i clienti (in particolare, in zone rurali dei comuni limitrofi), la messa a disposizione di un camper e la ricezione, in cambio, di denaro e favori sessuali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

