Donazione di sangue e plasma tornano le aperture straordinarie dei centri trasfusionali

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Aperture straordinarie dei centri trasfusionali di Asl Toscana Sud Est per la raccolta di sangue e plasma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. La rete trasfusionale della Asl Toscana Sud est in collaborazione con le associazioni Avis, Fratres, Croce Rossa e Anpas ha pubblicato il calendario delle giornate in cui i centri dislocati sul territorio della Asl Tse rimarrano aperti, con orario prolungato o nei giorni festivi, per consentire a chi vuole farlo di poter donare sangue. Obiettivo quello di avvicinarsi a tutte quelle persone che vorrebbero donare ma che per motivi legati al lavoro hanno difficoltà a farlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donazione di sangue e plasma, tornano le aperture straordinarie dei centri trasfusionali

In questa notizia si parla di: donazione - sangue

West Nile, test per il virus o stop alla donazione di sangue anche nel Padovano

Villa Sofia, giornata dedicata alla donazione del sangue in memoria delle vittime di mafia

"Ad agosto le malattie non vanno in vacanza", l'appello di Avis per la donazione sangue

AVIS e donazione sangue “Sabato 18 ottobre nel cortile delle Casa Comunale torna AVIS dalle ore 8.00 alle ore 13.30 – commenta l'Assessore Sara Esposito – Sarà possibile donare, per gli uomini donatori in prossimità dei 50 anni sarà possibile fare il PSA. - facebook.com Vai su Facebook

I giovani tornano a donare sangue, garantita l'autonomia delle trasfusioni - Trasfusioni garantite, cresce la donazione di plasma e si registra un maggiore coinvolgimento dei giovani tra i 18 e i 25 anni e delle donne. Riporta ansa.it

A Cuneo un incontro per confrontarsi sulla donazione di sangue e plasma - Sabato 18 ottobre alle ore 15, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Santa Croce, Avis provinciale Cuneo organizza l’incontro “Siamo donatori di speranza”. Come scrive cuneodice.it