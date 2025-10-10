Donata sonda ecografica di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’ospedale di Scorrano
SCORRANO - Ancora un gesto solidale e importante per innalzare i livelli di cura e assistenza in particolare per i più piccoli. L’associazione “Lorenzo Risolo”, da sempre impegnata nel sostenere le cure dei bambini affetti da malattie tumorali e nel potenziamento delle strutture pediatriche del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: donata - sonda
Donata al Cal di Cesenatico una nuova sonda ecografica per migliorare la qualità della dialisi
Donata sonda ecografica di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’ospedale di Scorrano https://ift.tt/TagBouK https://ift.tt/1OVWmQJ - X Vai su X
Giovedì 25 settembre @donatamariabiase sarà ospite di #abitatorideltempo con "Fai un bel respiro e ascolta" @@baldinicastoldi . Vi aspettiamo alla Feltrinelli di Salerno! La presenta @ugatticinzia Interviene @casalaurito. #faiunbelrespiro #donatamariabiase - facebook.com Vai su Facebook
Donata sonda ecografica di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’ospedale di Scorrano - L’iniziativa è a cura dell’associazione “Lorenzo Risolo” in sinergia con “Angel Salento” e “Figli in Paradiso”. Si legge su lecceprima.it
Sonda ecografica donata all’ospedale - Si tratta di una donazione, da parte della Horizon Lab Company all’Istituto per la sicurezza sociale e che in particolare sarà utilizzata dal reparto di Ortopedia per il potenziamento delle ... Segnala ilrestodelcarlino.it