Donald Trump snobbato ai Nobel Putin si schiera con il tycoon | È nella storia per Gaza premio assegnato a chi per la pace non fa nulla
Gli endorsement che dovevano proiettare Donald Trump verso un Premio Nobel per la Pace apparentemente «suo» di diritto erano arrivati da destra e da manca: dalla popolazione di Tel Aviv, dai media americani, da alcuni leader e ministri mondiali e soprattutto da sé stesso. Solo, solo dopo che il presidente americano è stato snobbato di fronte al mondo intero e la Casa Bianca si è ridotta a gridare al complotto, è arrivata con tempismo perfetto la voce di Vladimir Putin: «Trump sta facendo molto per risolvere le questioni complicate di oggi, che persistono da anni o da decenni. Il prestigio del Premio Nobel ormai è andato in gran parte perduto ». 🔗 Leggi su Open.online
