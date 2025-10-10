Donald Trump snobbato ai Nobel Putin si schiera con il tycoon | È nella storia per Gaza premio assegnato a chi per la pace non fa nulla

Gli endorsement che dovevano proiettare Donald Trump verso un Premio Nobel per la Pace apparentemente «suo» di diritto erano arrivati da destra e da manca: dalla popolazione di Tel Aviv, dai media americani, da alcuni leader e ministri mondiali e soprattutto da sé stesso. Solo, solo dopo che il presidente americano è stato snobbato di fronte al mondo intero e la Casa Bianca si è ridotta a gridare al complotto, è arrivata con tempismo perfetto la voce di Vladimir Putin: «Trump sta facendo molto per risolvere le questioni complicate di oggi, che persistono da anni o da decenni. Il prestigio del Premio Nobel ormai è andato in gran parte perduto ». 🔗 Leggi su Open.online

donald trump snobbato nobelDonald Trump «snobbato» ai Nobel, Putin si schiera con il tycoon: «È nella storia per Gaza, premio assegnato a chi per la pace non fa nulla» - E si scaglia contro il Comitato che ha premiato Machado, oppositrice del suo alleato Maduro. Da open.online

donald trump snobbato nobelNiente Nobel per Trump, la Casa Bianca: "Il Comitato antepone la politica alla pace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Niente Nobel per Trump, la Casa Bianca: 'Il Comitato antepone la politica alla pace' ... Riporta tg24.sky.it

