Donald Trump si sottopone a un nuovo check-up medico | Sono in ottima forma
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il secondo controllo del 2025. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sottoporrà oggi a un nuovo controllo medico, il secondo del 2025, presso il centro militare Walter Reed, nei pressi di Washington. Prima della visita, il capo della Casa Bianca ha dichiarato ai giornalisti: “Sono in ottima forma”, sottolineando di sentirsi bene sia fisicamente che mentalmente. “ Farò una sorta di visita medica semestrale,” ha spiegato Trump dallo Studio Ovale. “Mi sento molto bene, ma vi farò sapere com’è andata. Finora non ho avuto difficoltà e la mia salute è ottima.” Il paragone con Biden e gli altri ex presidenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Mi sono immaginato Donald Trump che riceve il Nobel per la Pace, e a Oslo tiene un discorso…. Ecco, stasera a Piazzapulita - LA7 ho fatto quel discorso, messo insieme con cose che lui ha detto sul serio… - facebook.com Vai su Facebook
“IO, PREMIO NOBEL” Stefano Massini raccoglie decine di affermazioni pubbliche di Donald Trump, e con quelle compone il discorso ufficiale del Presidente se vincesse davvero il premio Nobel per la Pace. https://la7.it/piazzapulita/video/io-premio-nobel-il-ra - X Vai su X
Vertice Trump-Putin, verso un nuovo ordine mondiale? - Russia il 15 agosto in Alaska, ossia nel luogo che, secondo le parole del suo Governatore, Mike Dunleavy, è sempre stato “un ponte tra le nazioni” e “porta d’accesso per ... Scrive unionesarda.it
Un nuovo agguato a Zelensky? Così i sette leader europei si preparano al “match” con Trump - Quelli che contano davvero sono sette (più Antonio Costa, che si è aggiunto all’ultimo secondo). Lo riporta repubblica.it