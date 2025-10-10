ABBONATI A DAYITALIANEWS Il secondo controllo del 2025. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sottoporrà oggi a un nuovo controllo medico, il secondo del 2025, presso il centro militare Walter Reed, nei pressi di Washington. Prima della visita, il capo della Casa Bianca ha dichiarato ai giornalisti: “Sono in ottima forma”, sottolineando di sentirsi bene sia fisicamente che mentalmente. “ Farò una sorta di visita medica semestrale,” ha spiegato Trump dallo Studio Ovale. “Mi sento molto bene, ma vi farò sapere com’è andata. Finora non ho avuto difficoltà e la mia salute è ottima.” Il paragone con Biden e gli altri ex presidenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donald Trump si sottopone a un nuovo check-up medico: “Sono in ottima forma”