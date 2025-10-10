Donald Trump non ha vinto il Nobel per la Pace | la delusione è enorme

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’accordo tra Israele e Hamas non basta. Donald Trump non ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace, e la notizia non è stata accolta bene dall’ex presidente statunitense. Nonostante la recente firma dell’accordo tra Israele e Hamas, avvenuta proprio alla vigilia dell’annuncio ufficiale da Oslo, il comitato norvegese ha scelto un’altra direzione. Il riconoscimento è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e simbolo della resistenza contro il regime di Nicolás Maduro. Per Trump, che da anni ambisce a entrare nel ristretto gruppo dei presidenti americani premiati con il Nobel, si tratta di un’altra amara delusione, arrivata dopo settimane di pressioni diplomatiche e appelli pubblici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

