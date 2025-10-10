Donald Trump non ha preso bene l'esclusione dal Nobel per la Pace ma non avrebbe potuto vincerlo

Il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado per la sua lotta pacifica in favore della democrazia in Venezuela, suscitando reazioni contrastanti e attenzioni internazionali. La decisione, simbolica e indipendente, esclude Donald Trump nonostante le sue pressioni e rivendicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Ci ha provato in tutti i modi, Donald Trump, a reclamare per sé il premio Nobel per la Pace. Alla fine, l’accademia norvegese ha conferito il riconoscimento a María Corina Machado. Eman Rus, nella sua rubrica SatirIA, immagina, con l’intelligenza artificiale, la - X Vai su X

Donald Trump, ieri, durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente finlandese Alexander Stubb, ha proposto che la Spagna venga espulsa dalla NATO. “Come sapete, ho chiesto che pagassero il 5 per cento… C’è stato un ritardatario: è stata la Spagn - facebook.com Vai su Facebook

Trump: “Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: “Rischi di uno scontro molto alto” - Il presidente USA ha dichiarato di aver preso una decisione sui missili a lunga gittata, ma vuole prima capire come verranno utilizzati ... Da ilfattoquotidiano.it

Otto e mezzo, “nessun accordo di pace”. Da Floris la bocciatura per Trump e il governo italiano - Mentre il mondo festeggia l'accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump, ... Si legge su iltempo.it