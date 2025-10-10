Donadoni carica l’Italia di Gattuso | In testa gli Azzurri devono avere un solo pensiero Serie A? Mi auguro che il campionato…
Donadoni, ex CT dell’Italia tra le altre, ha caricato gli Azzurri di Gattuso in vista della doppia sfida con Estonia e Israele: le dichiarazioni. La sua parola, da grande ex del calcio italiano, ha sempre un peso specifico. Roberto Donadoni, leggenda del Milan ed ex Commissario Tecnico della Nazionale, è tornato a parlare di Serie A e del cammino degli Azzurri. Intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la presentazione del film “The Great Race – Photo Finish Scudetto”, dedicato alla stagione 202425, Donadoni ha condiviso la sua visione sul presente e sul futuro del nostro calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com