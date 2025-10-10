Domenico Montanari il soldato martire in Germania torna alle amate terre
Quattro Castella (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Era nato nel 1913, in una famiglia contadina di Quattro Castella, Domenico Montanari. A soli 19 anni fu richiamato alle armi, arruolato come soldato del Genio e spedito a combattere per la causa dell’espansione dell’Impero italiano. Era finito anche nella remota Mogadiscio. L’8 settembre 1943 si trovava in Albania e, nonostante le minacce tedesche e fasciste, scelse l’internamento piuttosto che imbracciare il fucile per la Repubblica Sociale Italiana: venne caricato su un treno e tradotto in un campo di concentramento in Germania. Morì poche settimane dopo, di stenti e di fame, consumato anche dalla malaria contratta in Abissinia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
