Domenica ecologica il 12 ottobre | tutte le limitazioni
Domenica 12 ottobre 2025 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovoPAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Le domeniche ecologiche sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
