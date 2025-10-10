Domenica 19 torna la magia dei banchi di ’VintageMania’

Si rinnova, dopo il successo delle precedenti edizioni, l’appuntamento con Pescia VintageMania, evento organizzato dall’associazione culturale Pinocchio 3000 con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sotto la volta dell‘ex Mercato dei Fiori domenica 19 ottobre sono attesi un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia, con le loro colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

