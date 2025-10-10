Domenica 12 ottobre alle 18.30 il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaB

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle ore 18.30, il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaB, l'iniziativa pensata per creare momenti di incontro, socialità e condivisione. Invitati speciali, questa volta, i volontari dell'associazione AVIS di Pratovecchio. Per l'occasione, oltre a un ricco buffet accompagnato da un drink, la serata sarà animata dal live dei LOSPAZIO, giovane trio bolognese che sta conquistando pubblico e giurie nei principali contest musicali nazionali. Nati nell'estate del 2024 dall'incontro di Marcello Vellani (batteria, voci, flauto traverso), Maria Tì D'Errico (fisarmonica, pianoforte, voci) e Fabio Mastrantuono (chitarra e voce), i LOSPAZIO fondono radici blues-rock, suggestioni folk e sonorità underground in un sound originale e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

