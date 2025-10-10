Domenica 12 ottobre alle 18.30 il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaB
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle ore 18.30, il LaB - Neuroni in Movimento ospita un nuovo appuntamento con AperiLaB, l'iniziativa pensata per creare momenti di incontro, socialità e condivisione. Invitati speciali, questa volta, i volontari dell'associazione AVIS di Pratovecchio. Per l'occasione, oltre a un ricco buffet accompagnato da un drink, la serata sarà animata dal live dei LOSPAZIO, giovane trio bolognese che sta conquistando pubblico e giurie nei principali contest musicali nazionali. Nati nell'estate del 2024 dall'incontro di Marcello Vellani (batteria, voci, flauto traverso), Maria Tì D'Errico (fisarmonica, pianoforte, voci) e Fabio Mastrantuono (chitarra e voce), i LOSPAZIO fondono radici blues-rock, suggestioni folk e sonorità underground in un sound originale e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 12 ottobre 2025 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo! Il Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccoli con l’attività: "Ludus in fabula: i - facebook.com Vai su Facebook
L’11 e il 12 ottobre Sermoneta torna al 1571 con la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto - Sermoneta si prepara ad accogliere il rientro del Duca Onorato IV Caetani vittorioso dalla battaglia di Lepanto, insieme alle sue truppe e accolto dal popolo festante. Secondo latinaquotidiano.it