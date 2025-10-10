Tarantini Time Quotidiano Ha il nome di un inno alla Pace il matinèe che il 12 ottobre segnerà il prossimo appuntamento con “ Un anno di concerti al MArTA – domeniche in concerto musica e aperitivo ”. La rassegna di musica e archeologia realizzata in collaborazione tra il Museo archeologico nazionale di Taranto e l’associazione Le Corti di Taras, nell’appuntamento di domenica prossima prende in prestito le parole del famoso brano di Jessy Dixon, ovvero “ Abide with me ”, quel “Resta con me”, capolavoro del canto corale, composto nel 1847, che invoca la benedizione sui popoli oppressi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Domenica 12 ottobre Abide with me al MArTA