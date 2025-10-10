Domenica 12 ottobre Abide with me al MArTA
Tarantini Time Quotidiano Ha il nome di un inno alla Pace il matinèe che il 12 ottobre segnerà il prossimo appuntamento con “ Un anno di concerti al MArTA – domeniche in concerto musica e aperitivo ”. La rassegna di musica e archeologia realizzata in collaborazione tra il Museo archeologico nazionale di Taranto e l’associazione Le Corti di Taras, nell’appuntamento di domenica prossima prende in prestito le parole del famoso brano di Jessy Dixon, ovvero “ Abide with me ”, quel “Resta con me”, capolavoro del canto corale, composto nel 1847, che invoca la benedizione sui popoli oppressi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: domenica - ottobre
Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse
Siviglia-Barcellona (domenica 05 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti con entrambe a segno?
Lille-Paris Saint Germain (domenica 05 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Domenica 12 ottobre 2025 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo! Il Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccoli con l’attività: "Ludus in fabula: i - facebook.com Vai su Facebook
Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre: l'inedito duetto Pettinelli-D'Alessio, Giulia Stabile assente, ospiti, classifiche - Ecco cos'è accaduto durante la puntata di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 9 ottobre e in onda domenica 12 ... Riporta today.it
Domenica 12 Ottobre 2025 - VII dopo il martirio di san Giovanni il precursore - Le parabole, che la liturgia della VII Domenica dopo il Martirio del Precursore ci fa ascoltare, sono tratte dal cosiddetto “discorso ... Come scrive famigliacristiana.it