Domenica 12 ottobre Abide with me al MArTA

Tarantinitime.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Ha il nome di un inno alla Pace il matinèe che il  12 ottobre  segnerà il prossimo appuntamento con “ Un anno di concerti al MArTA – domeniche in concerto musica e aperitivo ”. La rassegna di musica e archeologia realizzata in collaborazione tra il  Museo archeologico nazionale di Taranto  e l’associazione  Le Corti di Taras, nell’appuntamento di domenica prossima prende in prestito le parole del famoso brano di Jessy Dixon, ovvero “ Abide with me ”, quel “Resta con me”, capolavoro del canto corale, composto nel 1847, che invoca la benedizione sui popoli oppressi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

domenica 12 ottobre abide with me al marta

© Tarantinitime.it - Domenica 12 ottobre Abide with me al MArTA

In questa notizia si parla di: domenica - ottobre

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Siviglia-Barcellona (domenica 05 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora vincenti con entrambe a segno?

Lille-Paris Saint Germain (domenica 05 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre: l'inedito duetto Pettinelli-D'Alessio, Giulia Stabile assente, ospiti, classifiche - Ecco cos'è accaduto durante la puntata di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 9 ottobre e in onda domenica 12 ... Riporta today.it

domenica 12 ottobre abideDomenica 12 Ottobre 2025 - VII dopo il martirio di san Giovanni il precursore - Le parabole, che la liturgia della VII Domenica dopo il Martirio del Precursore ci fa ascoltare, sono tratte dal cosiddetto “discorso ... Come scrive famigliacristiana.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica 12 Ottobre Abide