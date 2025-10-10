Dolore infinito Il principe William scoppia in lacrime in diretta il VIDEO che emoziona tutti
Il principe William non ha trattenuto le lacrime in un video pubblicato dall’ufficio della famiglia reale britannica in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Nel cortometraggio, l’erede al trono affronta uno dei temi più delicati e dolorosi del nostro tempo: l’impatto emotivo del suicidio e il lutto che lascia dietro di sé. La scena più toccante arriva quando William si commuove ascoltando la testimonianza di una donna che ha perso marito e figlio a pochi giorni di distanza. La donna è Rhian Mannings, fondatrice dell’associazione benefica 2wish, nata proprio in seguito alla tragedia che ha vissuto nel 2012. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
