Dolore infinito Il principe William in lacrime il video che commuove tutti
Il principe William è stato protagonista di un momento di grande impatto emotivo durante la Giornata mondiale della salute mentale. In un video diffuso dagli organi ufficiali della famiglia reale britannica, l’erede al trono si è lasciato andare alle lacrime ascoltando la testimonianza di una donna che ha vissuto una tragedia familiare devastante. Il filmato, realizzato a Cardiff, si inserisce nella più ampia campagna a favore del benessere psicologico promossa dalla Corona. Leggi anche: Nobel per la pace, chi è il vincitore: l’annuncio poco fa Leggi anche: Lutto nel cinema, l’attore muore dopo un intervento: il cordoglio di amici e colleghi La storia di Rhian Mannings. 🔗 Leggi su Tvzap.it
